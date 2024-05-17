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Закон, порядок, государство

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Расчет ОТРК «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ

Расчет ОТРК «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, но способны наносить огромный ущерб противнику.

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