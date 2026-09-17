Вражеский Рейтер пишет, что Украине следует готовиться к тяжёлой зиме. Одна из главных проблем — остановка морского экспорта спонсоров ВСУ, проделавшая в бюджете огромную дыру.
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