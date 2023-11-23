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Тату на лбу и губы с помадой: неузнаваемый внук Пугачевой заговорил о России

Тату на лбу и губы с помадой: неузнаваемый внук Пугачевой заговорил о России

Никита Пресняков последние месяцы проживает в США. В Лос-Анжелесе он обеспечен жильем благодаря богатым родственникам, поэтому особых проблем за границей артист не испытывает: он спокойно занимается любимым творчеством, отдыхает на местных пляжах и проводит весело время со своей супругой.

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