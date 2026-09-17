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Полузащитник «Факела» Нетфуллин: «Вроде ввели ВАР, а ощущение, что стало только хуже»

Полузащитник «Факела» Рафиль Нетфуллин в комментарии для «СЭ» оценил решение ЭСК о назначенном пенальти в ворота воронежской команды в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

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