Полузащитник «Факела» Нетфуллин: «Вроде ввели ВАР, а ощущение, что стало только хуже»

Полузащитник «Факела» Рафиль Нетфуллин в комментарии для «СЭ» оценил решение ЭСК о назначенном пенальти в ворота воронежской команды в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
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