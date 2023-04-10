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Байден не стал продлевать режим чрезвычайного положения в США из-за коронавируса

Байден не стал продлевать режим чрезвычайного положения в США из-за коронавируса

Пресс-служба Белого дома сообщила, что глава американского государства Джозеф Байден подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2.

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