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Татар-информ

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«Надежда на светлое будущее»: ветеран СВО проголосовал в Заинске

«Надежда на светлое будущее»: ветеран СВО проголосовал в Заинске

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной В Заинске на избирательном участке на базе Заинского политехнического колледжа проголосовал ветеран специальной военной операции Евгений Иванов.

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