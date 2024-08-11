Новости российской эмиграции: в облезлой Риге потасканная светская львица устроила хейтинг скверному певцу

лл лина любимцева Рынска-хрынска еще то убожище!! Сколько жила в Москве, столько и позорилась. Хабалка несчастная.

Лариса Козлова Ильдус, этой старой курицей вряд ли кто заинтересуется. Да и фото давнее, ещё когда протестухой у немцова была, по Болотной шлялась.