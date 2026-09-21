В Ивановской области победил кандидат от «Единой России» Виталий Дроздов

Виталий Дроздов от партии «Единая Россия» победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 94 в Ивановской области, набрав 58,88% голосов.
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