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Ивановские новости

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В Ивановской области победил кандидат от «Единой России» Виталий Дроздов

В Ивановской области победил кандидат от «Единой России» Виталий Дроздов

Виталий Дроздов от партии «Единая Россия» победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 94 в Ивановской области, набрав 58,88% голосов.

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