Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины

Виктор Фоменко

Конфискация российских активов в пользу Украины вполне ожидаема. Надо же как-то Украине рассчитываться с Западом за поставленое оружие. Вот для этого эти деньги и будут использоваться. Кроме того, скорее всего они понимают, чем закончится СВО и потому они будут торопиться чтобы успеть получить эти деньги.