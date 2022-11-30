Театр абсурда
Театр абсурда

  • Мария
    В 2024 году гражданство приняли 2/3 азиатского населения,в 2025 году- 1/3,вот и целая единица.-за два года.С90-х годо...Россия без русски...
  • Олег Самойлов
    Ну, то, что аборигены вяликай дзяржавы в Польшу катались за всякими покупками - это вполне естественно! В Польше, как...Мигранты в Белору...
  • Олег Самойлов
    Ой! Насчет "...пенсионеры,военные имеют большие льготы..." - а нельзя ли перечислить эти льготы? Ну, например, про пе...Мигранты в Белору...

Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины

Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины

Сегодня проходит очередное заседание Еврокомиссии, полностью посвященное ситуации вокруг Украины. Ряд заявлений уже озвучен председателем высшего органа исполнительной власти ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

Комментарии
Виктор Фоменко
Конфискация российских активов в пользу Украины вполне ожидаема. Надо же как-то Украине рассчитываться с Западом за поставленое оружие. Вот для этого эти деньги и будут использоваться. Кроме того, скорее всего они понимают, чем закончится СВО и потому они будут торопиться чтобы успеть получить эти деньги.
3 г.
Natalya Obozovskaya
Еврокомиссия воры
3 г.
