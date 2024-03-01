Элиту страны выталкивают из самолета - за подозрение, что курил

Николай Буглов

Следует за подобные действа лишать лицензии авиакомпании, или хотя бы тех, кто давал незаконную команду, а так же платить большую компенсацию за причиненные неудобства и моральный ущерб тому, кого высадили из самолёта незаконно. Например, миллион рублей + возместить расходы, которые связаны с задержкой вылета, и потерпевшему, и тем , кого задержали, за счёт членов экипажа.