В сети разлетелось видео, где экипаж авиакомпании "Победа", самым натуральным образом издевается над военнослужащим (или не издевается, как вам кажется?), который, после ранения и лечения, летел домой.
Элиту страны выталкивают из самолета - за подозрение, что курил
Комментарии
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Николай Буглов
Следует за подобные действа лишать лицензии авиакомпании, или хотя бы тех, кто давал незаконную команду, а так же платить большую компенсацию за причиненные неудобства и моральный ущерб тому, кого высадили из самолёта незаконно. Например, миллион рублей + возместить расходы, которые связаны с задержкой вылета, и потерпевшему, и тем , кого задержали, за счёт членов экипажа.
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25 мин.
s d
Закон должны соблюдать все и воин СВО и экипаж самолёта
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11 мин.
Рахимулла Алеев
Стюардессы сами курят постоянно и хоть бы хрен по деревне ! А тут хватило же наглости придраться к раненому бойцу , который кровь проливает за нас !!! А к закону нужно ещё иметь умную голову !!!ИМХО
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25 сек.
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