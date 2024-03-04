Кирби не стал комментировать утечку с разговором офицеров бундесвера

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби выступил с заявлением, что американские власти не станут давать комментарии по поводу утечку с беседой офицеров германского бундесвера, дабы не подтверждать тезис о гибридной войне Североатлантического альянса с Российской Федерацией.