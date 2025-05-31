A3BEAUTE: там, где хирурги творят красоту

На Тверской улице в центре Петербурга уже более десяти лет работает клиника пластической хирургии A3BEAUTE — место, где ведущие хирурги объединяют мастерство с эстетикой, а забота о пациенте становится искусством.
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