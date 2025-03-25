Россия поднимет вопрос убийства российских журналистов в СБ ООН

Россия на заседании Совета Безопасности Организациии Объединенных Наций (СБ ООН), которое состоится в среду, 26 марта, поднимет вопрос убийства российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
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