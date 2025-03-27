Лавров сообщил, что готовится визит Путина в Индию

Визит российского президента Владимира Путина в Индию находится на стадии подготовки. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, обращаясь к участникам конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».
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