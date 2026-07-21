Подрядчик капремонта моста у омского Телецентра («СтройТраст») выплатил зарплату работникам только после вмешательства прокуратуры.
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Подрядчик капремонта моста у омского Телецентра («СтройТраст») выплатил зарплату работникам только после вмешательства прокуратуры.
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