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Выпирающий животик и обвисшая кожа: как на самом деле выглядит Яна Рудковская

Выпирающий животик и обвисшая кожа: как на самом деле выглядит Яна Рудковская

Яна Рудковская обожает демонстрировать поклонникам богатую жизнь и своё идеальное тело. 47-летняя светская львица выглядит ухоженной и подтянутой.

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