День ВМФ будет! 🔹Но снова без военно-морского парада и салюта. (На фото то, как праздник отмечали с Северной столицы в разные годы, начиная с 2017.
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День ВМФ будет! 🔹Но снова без военно-морского парада и салюта. (На фото то, как праздник отмечали с Северной столицы в разные годы, начиная с 2017.