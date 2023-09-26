В этом году 289 семей репатриантов получили новые картиры

В городе Саки на улице Крымской достраивают 36-квартирный дом для репатриантов.Сейчас специалисты внутри здания шпатлюют стены и потолки, проводят электромонтаж и устанавливают сантехнику, а также заняты благоустройством придомовой территории.
В городе Саки на улице Крымской достраивают 36-квартирный дом для репатриантов.Сейчас специалисты внутри здания шпатлюют стены и потолки, проводят электромонтаж и устанавливают сантехнику, а также заняты благоустройством придомовой территории.
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