Крымская газета

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В этом году 289 семей репатриантов получили новые картиры

В этом году 289 семей репатриантов получили новые картиры

В городе Саки на улице Крымской достраивают 36-квартирный дом для репатриантов.Сейчас специалисты внутри здания шпатлюют стены и потолки, проводят электромонтаж и устанавливают сантехнику, а также заняты благоустройством придомовой территории.

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