18 самых странных и нелепых сексуальных отклонений

О своих сексуальных предпочтениях и других интимных подробностях личной жизни не принято говорить в приличном обществе, но, как известно, запретный плод всегда сладок и люди по своей природе стремятся выведать самые пикантные подробности интимной жизни других.
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