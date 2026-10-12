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Пронедра

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Вступили в силу новые правила поверки счетчиков, что меняется с октября

Вступили в силу новые правила поверки счетчиков, что меняется с октября

Новые правила поверки счетчиков вступили в силу с октября. Теперь владельцам квартир стоит внимательнее следить за сроками процедуры.

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