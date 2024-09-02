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Thermal Grizzly представила новый водоблок для процессоров Intel, контактирующий неп...

Thermal Grizzly представила новый водоблок для процессоров Intel, контактирующий неп...

Thermal Grizzly представила новый водоблок для процессоров Intel, контактирующий непосредственно с кремниевым кристалломИзвестная своими термоинтерфейсами марка Thermal Grizzly предлагает клиентам не совсем обычные водоблоки, которые рассчитаны на охлаждение процессоров, лишённых штатной крышки теплораспределителя.

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