Thermal Grizzly представила новый водоблок для процессоров Intel, контактирующий неп...

Thermal Grizzly представила новый водоблок для процессоров Intel, контактирующий непосредственно с кремниевым кристалломИзвестная своими термоинтерфейсами марка Thermal Grizzly предлагает клиентам не совсем обычные водоблоки, которые рассчитаны на охлаждение процессоров, лишённых штатной крышки теплораспределителя.