Вспоминая приёмы дзюдо. Как Путин побеждать собрался?

Natalija Osminina

"текущий конфликт завершится не завтра-послезавтра и даже не в этом году, а продлится ещё минимум пару лет так точно." - это автор О ЧЕМ?? Об СВО?? Или обо всей Третьей Мировой? СВО уже завершлась, судя по словам Путина. Теперь будут только бомбить "на удаленку" и по Европе тоже. И ТЯО применять. И так 10 лет подряд что ли по мнению автора? Чего пишут... всякую хрень..