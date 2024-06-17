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Вспоминая приёмы дзюдо. Как Путин побеждать собрался?

Вспоминая приёмы дзюдо. Как Путин побеждать собрался?

Одному из наших авторов довелось в очередной раз пообщаться с одним очень занятным человеком, который своими рассуждениями натолкнул на очень интересную мысль, которой и хочется поделиться с подписчиками.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;текущий конфликт завершится не завтра-послезавтра и даже не в этом году, а продлится ещё минимум пару лет так точно.&quot; - это автор О ЧЕМ?? Об СВО?? Или обо всей Третьей Мировой? СВО уже завершлась, судя по словам Путина. Теперь будут только бомбить &quot;на удаленку&quot; и по Европе тоже. И ТЯО применять. И так 10 лет подряд что ли по мнению автора? Чего пишут... всякую хрень..
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