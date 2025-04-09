БлокнотРУ Как сейчас выглядит Вологда после введения «полусухого закона»: картина, больше напоминающая гангстерский Чикаго времён Аль Капоне, чем провинциальный русский город.
Полусухой закон: как Вологда превратилась в Чикаго времен Аль Капоне
Комментарии
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Владимир Алтайцев
сдохни мразь от рака толстой кишки.
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6 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Отчего губеру не быть довольным. Бабло рекой течет не в бюджет а...куда же течет бабло, коли губер доволен ??? ПОЧЕМУ ВЫСОКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ДАЕТ ОПРЕТИВНЫХ ОЦЕНОК ЭТОМУ ДЕБИЛИЗМУ, ПРОВЕРЕННОМУ ВРЕМЕНЕМ ??? ИЛИ, ТОЖЕ В ДОЛЕ ???
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3 час.
CM
C Major
при Горбаче и началась в 1985году,и виноградники повырубали.Видать,раньше свалила,в 1973,поэтому и не знаешь
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34 мин.
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