Полусухой закон: как Вологда превратилась в Чикаго времен Аль Капоне

ВМ

Владимир Моргунов

Отчего губеру не быть довольным. Бабло рекой течет не в бюджет а...куда же течет бабло, коли губер доволен ??? ПОЧЕМУ ВЫСОКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ДАЕТ ОПРЕТИВНЫХ ОЦЕНОК ЭТОМУ ДЕБИЛИЗМУ, ПРОВЕРЕННОМУ ВРЕМЕНЕМ ??? ИЛИ, ТОЖЕ В ДОЛЕ ???