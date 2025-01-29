На юге Астраханской области жителей запаромных сел просят куда-либо не выезжать – идет лед

Уже приостановлена работа одной паромной переправы в Икрянинском районе. В настоящее время на Волго-Каспийском морском судоходном канале активно идет лед, создающий заторы и препятствующий транспортному сообщению с запаромными селами Икрянинского района.
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