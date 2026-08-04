На Украине пенсионерку осудили на 2 года за поддержку России в "Одноклассниках"

Петропавловский районный суд Днепропетровской области Украины приговорил пенсионерку к пяти годам лишения свободы, заменив их на два года условного срока, за публикации в социальной сети "Одноклассники" постов в поддержку России.
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