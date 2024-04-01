Планировала рожать второго ребенка лет через пять, но врач огорошила: «До климакса год остался!»Доктор считает, что для того, чтобы забеременеть и родить, у Дарьи остался в лучшем случае год, да и то не факт.
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