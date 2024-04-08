Грунтовые оды: смогут ли Медведев и Рублев показать класс в Монако

Вслед за турниром в Чарлстоне у женщин, где до финала дошла Дарья Касаткина, у мужчин стартовал грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло, где собралась вся мировая теннисная элита, пусть и без всё еще травмированного испанца Рафаэля Надаля.