Грунтовые оды: смогут ли Медведев и Рублев показать класс в Монако

Вслед за турниром в Чарлстоне у женщин, где до финала дошла Дарья Касаткина, у мужчин стартовал грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло, где собралась вся мировая теннисная элита, пусть и без всё еще травмированного испанца Рафаэля Надаля.
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