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Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником

Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником

В США учительница из штата Миссури призналась в совращении 16-летнего школьника В США учительница из штата Миссури, которая оставила на спине 16-летнего школьника следы ногтей после секса с ним, признала себя виновной.

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