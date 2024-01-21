Вызов всему миру

Там довольно глубоко. Так что главное не пропустить момент, когда зайдут, и сразу пустить на дно! Сразу охота пропадёт!

Natalija Osminina

Всё предопределено. Россия будет опираться на Иран, а Иран контролировать Турцию, которая будет в общей индроссийской зоне влияния. А Турция будет контролировать южные страны Европы при распаде ЕС, который скоро будет.