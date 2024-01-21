Опасный план США открылся в Давосе – «глобальный Юг» такое не примет Америка настолько переоценивает свои силы, что может глобально проиграть, причём – даже раньше, чем это ожидалось.
Вызов всему миру
Комментарии
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Валерий Каулин
Там довольно глубоко. Так что главное не пропустить момент, когда зайдут, и сразу пустить на дно! Сразу охота пропадёт!
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23 мин.
Natalija Osminina
Всё предопределено. Россия будет опираться на Иран, а Иран контролировать Турцию, которая будет в общей индроссийской зоне влияния. А Турция будет контролировать южные страны Европы при распаде ЕС, который скоро будет.
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13 мин.
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