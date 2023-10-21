Заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку пройдет 24 октября

Ежемесячное заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию запланировано 24 октября.Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X* (бывшая Twitter).
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