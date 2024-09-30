Теракты Израиля в Ливане ставят вопрос о безопасности россиян

Ящик Пандоры Для начала стоит определиться с трактовкой произошедшего в Ливане.Два дня подряд у гражданских лиц, именуемых Израилем активистами «Хезболлы», взрываются пейджеры, ноутбуки, рации, автомобили, мотоциклы и бытовые приборы.
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