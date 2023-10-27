В Екатеринбурге упавшего в коллектор с кипятком подростка подключили к ИВЛ

Подросток, упавший в канализационный колодец с горячей водой в Екатеринбурге, находится в больнице в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила 27 октября пресс-служба регионального минздрава в своем Telegram-канале.