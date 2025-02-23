Песков: общение Путина и Трампа — диалог между двумя выдающимися президентами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что общение президента России Владимира Путина и глав США Дональда Трампа — диалог между двумя выдающимися президентами.
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