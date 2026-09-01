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Красный Север

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В ДТП в микрорайоне Мирном Нового Уренгоя погиб мотоциклист

В ДТП в микрорайоне Мирном Нового Уренгоя погиб мотоциклист

В микрорайоне Мирном Нового Уренгоя вечером в понедельник, 31 августа, произошла смертельная авария, жертвой которой стал мотоциклист.

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