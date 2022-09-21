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Член ГСА Запорожской области Рогов объявил о контртеррористических учениях в Мелитополе

Член ГСА Запорожской области Рогов объявил о контртеррористических учениях в Мелитополе

В Мелитополе отработают действия в случае теракта. Правоохранительные органы проведут 21 сентября контртеррористические учения, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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