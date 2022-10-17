Комплекс дюймовочки: не могу полюбить мужчину ниже меня по статусу

Комплекс дюймовочки — форма инфантилизма при которой взрослая девушка выстраивает отношения по примеру своих детско-родительских отношений и проецирует отцовскую любовь на своего партнёра, что приводит к ряду неадекватных и нелогичных требований, разделению мужчин на классы и категории с обязательным ожиданием того, что он будет успешнее, сильнее, умнее и выше либо равным по социальному статусу.