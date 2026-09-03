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Царьград

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ВФЛА обсуждает перспективы сотрудничества с Исинбаевой в 2023 году

ВФЛА обсуждает перспективы сотрудничества с Исинбаевой в 2023 году

Борис Ярышевский из ВФЛА размышляет о партнерстве с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. В 2023 году ее счета в России могли быть заблокированы из-за налогов в 705 тыс.

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