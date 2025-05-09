Первая моя попытка осознать масштабы, нюансы, юридические и чисто бытовые преграды, с которыми сталкивались мигранты с Украины, потерпела странную неудачу.
А сколько их вообще осталось?
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Пусть все выеду. Бандеровцам и поддержку ликвидировать.
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17 час.
Вячеслав 5
сложная тема а вдруг эти братья побегут в россию и что тогда место всем хватит-ну-ну.
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14 час.
В С
Ну будут заповедные зоны, посреди огромной страны. Ничего страшного.
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14 час.
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