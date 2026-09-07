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Снова забивают скот: в Иркутской области вспышка узелкового дерматита

Снова забивают скот: в Иркутской области вспышка узелкового дерматита

В Иркутской области у фермеров изымают скот Иллюстрация: "Блоконот" У населения снова изымают скот.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анд
Анд

Вспышка жадности чинуш, атак хохлостанский диктатор обещал проблемы на выборах так вот оно - продажные отечественные чинуши получили команду из Киева раскачивать ситуацию, теперь знаем что минсельхоз куплен и сочуствует киевском режиму и паскудит в России, чего не понятного то🤷🏻‍♂️ болячка лечиться эта а они побежали скот у людей быстро истреблять без компенсации, ну дураку понятно что это же заказ

Профиль пользователя Атом Мартин
Атом Мартин

В недавнее совсем время у обычного гражданина мог стоять собственный торговый киоск , где они теперь эти киоски ? их заменили торговые центры всеми "уважаемых" людей , та же схема практически .

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

А потом кто-то из родственников этих чиновников откроет животноводческий комплекс. То есть использование служебного положения для личного обогащения. Ну с*** типа всё по закону, Да ещё типа забота по купированию эпидемии.

Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самаринизменено

МинСельХоз планомерно уничтожает частное поголовье скота. А эта перепись всех кур, уток и попугаев... Понятно, что министерство выполняет чей-то заказ, и не за просто так. Вот только чей? Крупных животноводческих комплексов? Зарубежных поставщиков мяса? Или напрямую работает на врага, пытаясь таким образом расшатать общество в стране, путем настраивания сельского населения против власти?

Профиль пользователя Атом Мартин
Атом Мартин

Простых  безответных наивных граждан "нагибают" которые ничего не способны противопоставить и настолько "доверяют" каждому чину что уже  за пределами разума , никакого самоуважения , это ненормально , способность к самозащите уничтожена целенаправленным образом чиновничьим аппаратом . Ленин был прав на все сто процентов, потому что  и в то время практически было тоже самое, произошла полная ревизия "крепостного" права и она навязана различными современными информационными средствами.🥸