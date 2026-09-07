Снова забивают скот: в Иркутской области вспышка узелкового дерматита

В Иркутской области у фермеров изымают скот Иллюстрация: "Блоконот" У населения снова изымают скот.
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Вспышка жадности чинуш, атак хохлостанский диктатор обещал проблемы на выборах так вот оно - продажные отечественные чинуши получили команду из Киева раскачивать ситуацию, теперь знаем что минсельхоз куплен и сочуствует киевском режиму и паскудит в России, чего не понятного то🤷🏻♂️ болячка лечиться эта а они побежали скот у людей быстро истреблять без компенсации, ну дураку понятно что это же заказ
В недавнее совсем время у обычного гражданина мог стоять собственный торговый киоск , где они теперь эти киоски ? их заменили торговые центры всеми "уважаемых" людей , та же схема практически .
А потом кто-то из родственников этих чиновников откроет животноводческий комплекс. То есть использование служебного положения для личного обогащения. Ну с*** типа всё по закону, Да ещё типа забота по купированию эпидемии.
Задолбали эти чиновничий рожи, они против своего народа, заботятся о ебаных мигрантах!
МинСельХоз планомерно уничтожает частное поголовье скота. А эта перепись всех кур, уток и попугаев... Понятно, что министерство выполняет чей-то заказ, и не за просто так. Вот только чей? Крупных животноводческих комплексов? Зарубежных поставщиков мяса? Или напрямую работает на врага, пытаясь таким образом расшатать общество в стране, путем настраивания сельского населения против власти?
Уничтожение не только скота, но и русского человека идет. Сколько уже загублено скота, которым кормились люди. Вот такая власть у нас.
Простых безответных наивных граждан "нагибают" которые ничего не способны противопоставить и настолько "доверяют" каждому чину что уже за пределами разума , никакого самоуважения , это ненормально , способность к самозащите уничтожена целенаправленным образом чиновничьим аппаратом . Ленин был прав на все сто процентов, потому что и в то время практически было тоже самое, произошла полная ревизия "крепостного" права и она навязана различными современными информационными средствами.🥸