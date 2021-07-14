Заммэра: около 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли почти 70 процентов работников московских медицинских организаций, включая поликлиники, больницы и скорые помощи .
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли почти 70 процентов работников московских медицинских организаций, включая поликлиники, больницы и скорые помощи .
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