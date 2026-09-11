Клаксон
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Клаксон

33 подписчика

Сколько россиян готовы купить электрокар или гибрид

Сколько россиян готовы купить электрокар или гибрид

Около трети россиян пока не готовы к покупке электромобиля или гибрида, но не исключают этого в будущем.

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