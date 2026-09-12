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Пятый канал

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Инцидент на борту: на менеджера Куртуковой в самолете прыгнула кошка

Инцидент на борту: на менеджера Куртуковой в самолете прыгнула кошка

На менеджера певицы Татьяны Куртуковой во время полета неожиданно прыгнула кошка. Необычной историей исполнительница хита «Матушка-земля» поделилась с корреспондентом 5-tv.

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