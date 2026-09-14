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Новости Брянска

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На День города центр Брянска станет пешеходным

На День города центр Брянска станет пешеходным

Ограничения движения и парковки коснутся улиц Красноармейской, Ленина и Софьи Перовской, а также площади Воинской Славы.

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