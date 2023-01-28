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Генменеджер «Нью-Джерси» о дедлайне: «Хотел бы добавить вингера для топ-6. И чтобы была возможность контроля после этого сезона»

Генменеджер «Нью-Джерси» заявил, что на дедлайне хотел бы найти вингера для топ-6. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

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