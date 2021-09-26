Новый 37-й для олигархов? Белоусов заставил толстосумов платить по счетам

Время узнать правду!ПолитикаНовый 37-й для олигархов? Белоусов заставил толстосумов платить по счетам 23 сентября состоялся последний раунд налогового сражения между офшорными олигархами и правительством.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ИвановОчередной бодрый 3.14здёж, при этом клептоманском режиме, всегда платило и будет платить население.Aalik3456С населения уже взяли всё что можно было , осталось с толстосумов .Ну не войну начинать же...борис сторублевцевс нас выкачивают со страшной силой поднятием цен на всё!!!Комментировать
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