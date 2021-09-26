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Новый 37-й для олигархов? Белоусов заставил толстосумов платить по счетам

Новый 37-й для олигархов? Белоусов заставил толстосумов платить по счетам

23 сентября состоялся последний раунд налогового сражения между офшорными олигархами и правительством.

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Виктор Иванов
Очередной бодрый 3.14здёж, при этом клептоманском режиме, всегда платило и будет платить население.
alik3456
С населения уже взяли всё что можно было , осталось с толстосумов .Ну не войну начинать же...
борис сторублевцев
с нас выкачивают со страшной силой поднятием цен на всё!!!

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