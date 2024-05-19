Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Азамат Мусагалиев пробивает очередное дно в пошлом юморе: давно так не было стыдно за нашу комедию.

Азамат Мусагалиев пробивает очередное дно в пошлом юморе: давно так не было стыдно за нашу комедию.

Здравствуйте! Вам бывает стыдно за других людей? Смотрю на очередную попытку известного комика рассмешить публику и жутко становится.

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Комментарии
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Александр Симаков
Что-то долго товарищ автора тянул соссылкой видео, Артемий Лебедев участвовал в передаче &quot;Я себя знаю&quot; ещё в марте 2021 года.  И это не Азамат &quot;пробил дно&quot;, это Артемий Лебедев разокровенничался. Азамат просто вопросы задавал.  😀   Рассуждать о комедиях и приводить в качестве примера шоу &quot;Я себя знаю&quot; - это почти тоже самое, что рассуждать о политике государства, ссылаясь при этом на кухонные посиделки &quot;за рюмкой чая&quot;.  Чтобы понять, куда движется российский юмор, достаточно посмотреть  финал шоу &quot;Звезды&quot; на НТВ,  Там и юмор, и сатира и много светлого!  P.S.  Эта статья - ещё один камень в огород НТВ, на котором Азамат Мусагалиев является продюссером и ведущим шоу &quot;Звезды&quot;?  Или автор целилися именно в Азамата? Кстати, Мусагалиев внесен в базу украинского &quot;Миротворца&quot; за участие в концертах в Донецкой области.  Дважды (в 2018 и 2024 году) был доверенным лицом Президента Путина на выборах.
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