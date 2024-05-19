Азамат Мусагалиев пробивает очередное дно в пошлом юморе: давно так не было стыдно за нашу комедию.

Александр Симаков

Что-то долго товарищ автора тянул соссылкой видео, Артемий Лебедев участвовал в передаче "Я себя знаю" ещё в марте 2021 года. И это не Азамат "пробил дно", это Артемий Лебедев разокровенничался. Азамат просто вопросы задавал. 😀 Рассуждать о комедиях и приводить в качестве примера шоу "Я себя знаю" - это почти тоже самое, что рассуждать о политике государства, ссылаясь при этом на кухонные посиделки "за рюмкой чая". Чтобы понять, куда движется российский юмор, достаточно посмотреть финал шоу "Звезды" на НТВ, Там и юмор, и сатира и много светлого! P.S. Эта статья - ещё один камень в огород НТВ, на котором Азамат Мусагалиев является продюссером и ведущим шоу "Звезды"? Или автор целилися именно в Азамата? Кстати, Мусагалиев внесен в базу украинского "Миротворца" за участие в концертах в Донецкой области. Дважды (в 2018 и 2024 году) был доверенным лицом Президента Путина на выборах.