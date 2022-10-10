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В США захотели приостановить продажи оружия Саудовской Аравии

В США захотели приостановить продажи оружия Саудовской Аравии

Член палаты представителей Соединенных Штатов Америки Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь написали статью для Politico, в рамках которой выступили с заявлением об инициативе временного прекращения военных поставок на территорию Саудовской Аравии.

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