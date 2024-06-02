Сеул пообещал «невыносимый» ответ на отправку КНДР сотен шаров с мусором

Глава Службы национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что высшие должностные лица страны на экстренном совещании решили принять «невыносимые» меры против Северной Кореи в ответ на акцию Пхеньяна с запуском шаров с мусором.
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