Сеул пообещал «невыносимый» ответ на отправку КНДР сотен шаров с мусором

Глава Службы национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что высшие должностные лица страны на экстренном совещании решили принять «невыносимые» меры против Северной Кореи в ответ на акцию Пхеньяна с запуском шаров с мусором.