Роскошная шевелюра и стройная фигура: фото Заворотнюк и наследницы завораживает фанатов

Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелой формой опухоли головного мозга. Она ведет полностью закрытый образ жизни в своем загородном доме, подпуская к себе только детей, мужа и маму.
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