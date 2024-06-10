Хорошо бы так встать поутру в тишине, покуда занавесочки на окнах не раздëрнуты, да выйти на крыльцо, накинув старый капот.
Барыня...
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Хорошо бы так встать поутру в тишине, покуда занавесочки на окнах не раздëрнуты, да выйти на крыльцо, накинув старый капот.
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