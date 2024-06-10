РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Зачем дохлого енота-то?Подарок на ДР
  • Элеонора Коган
    А дачнице теперь не до диссертации.И не до сломанной шпильки, когда два Кузьмы вдруг встали перед ней, воскресли, так...Два Кузьмы бабушк...
  • Элеонора Коган
    Вот так котик Кузьма, всех перехитрил,но сметаны всё-таки отведал, умора!!! Всё равно он дороже сметаны для бабушки М...Два Кузьмы бабушк...

Барыня...

Барыня...

Хорошо бы так встать поутру в тишине, покуда занавесочки на окнах не раздëрнуты, да выйти на крыльцо, накинув старый капот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх